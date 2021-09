Feyenoord-trainer Arne Slot baalt van mislopen Micky van de Ven

„Hij is een zeer talentvolle jongen uit de eerste divisie en we hadden hem heel graag toegevoegd aan onze selectie, voor de lange termijn, maar zeker ook voor de korte termijn. Het is helaas echter niet gelukt en dat gebeurt soms in een transferwindow, zeker op de laatste dag. Dan kunnen dingen niet goed vallen.”

Van de Ven verhuisde op 31 augustus naar VfL Wolfsburg, de club van trainer Mark van Bommel. De 20-jarige Noord-Hollander tekende bij de Duitse koploper een contract voor vier jaar. Van de Ven lag bij FC Volendam nog tot medio 2023 vast. Waarschijnlijk had Wolfsburg in financieel opzicht Van de Ven en FC Volendam wat meer te bieden dan de Rotterdamse club.

„Dat is de moeilijkheidsgraad die er op dit moment bij Feyenoord ligt”, erkent Slot. „We kunnen pas handelen op het moment dat we transferinkomsten binnen hebben. En dan kunnen we ook nog maar heel beperkt handelen, omdat we ook nog maar kunnen beschikken over een heel klein beetje transfergeld. Dus als we een speler aantrekken, moet dat met een heel kleine transfersom. Dat is best wel een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg, moet ik eerlijk zeggen.”

Middenvelder Jens Toornstra is dit seizoen definitief de eerste aanvoerder van Feyenoord, als opvolger van Leroy Fer, die naar Turkije is vertrokken. „Justin Bijlow is onze tweede aanvoerder, als Jens niet speelt, en Marcos Senesi onze derde”, geeft Slot aan. „Jens was eerder al na Leroy de tweede aanvoerder van Feyenoord. Het is vrij logisch dat hij nu de aanvoerderspositie heeft, gezien de hiërarchie in de groep en zijn plaats daarin.”