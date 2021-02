EK-duels Jong Oranje in Hongarije, alleen finale in Slovenië

Het EK is, mede vanwege een veranderd schema door de coronacrisis, opgedeeld in twee delen. Van 24 tot en met 31 maart is de groepsfase. Jong Oranje treft in groep A Roemenië, Duitsland en Hongarije. De nummers 1 en 2 van de vier poules plaatsen zich voor de kwartfinales, die maandag 31 mei op het programma staan. De halve finales zijn ingepland voor donderdag 3 juni.

Jong Oranje bereikte het EK op overtuigende wijze en begint het toernooi als een van de favorieten. Het vorige EK werd gewonnen door Spanje, dat in de finale Duitsland met 2-1 versloeg. Jong Oranje won het EK zowel in 2006 als 2007. Beide keren was Foppe de Haan bondscoach.

De voorbereidingstijd is nu kort, vanwege de wedstrijden die spelers met hun clubs hebben. Jong Oranje komt maandag 22 maart bij elkaar, twee dagen voor de eerste wedstrijd dus.

Het EK voor het Nederlands elftal, verspreid door twaalf landen in Europa, is van 11 juni tot en met 11 juli.

Programma Jong Oranje: Groepsfase (poule A): woensdag 24 maart, 21.00 uur: Roemenië - Nederland (Boedapest), zaterdag 27 maart, 21.00 uur: Duitsland - Nederland (Székesfehérvár), dinsdag 30 maart, 18.00 uur: Nederland - Hongarije (Székesfehérvár). Kwartfinales: maandag 31 mei: winnaar groep A - nummer 2 groep C (kwartfinale 1, Boedapest) óf: maandag 31 mei: winnaar groep C - nummer 2 groep A (kwartfinale 2, Székesfehérvár). Halve finale: donderdag 3 juni: winnaar kwartfinale 1 - winnaar kwartfinale 2 (Székesfehérvár). Finale: zondag 6 juni: winnaar halve finale 1 - winnaar halve finale 2 (Ljubljana).