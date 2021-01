Dick Advocaat: ’Dan ben ik de eerste die opstapt’

Dick Advocaat en Steven Berghuis in een onderonsje. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Dick Advocaat heeft zijn meest roerige week sinds zijn aantreden bij Feyenoord in oktober 2019 achter de rug. Een week waarin spelers en trainer elkaar in etappes stevig de waarheid vertelden. Soms via een televisie-camera, een andere keer met een delegatie in de trainerskamer en uiteindelijk ook op het kantoor in het bijzijn van technisch directeur Frank Arnesen.