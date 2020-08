Morele zege voor Tom Dumoulin

Tom Dumoulin in het wiel van Robert Gesink (r.). Hij is volgens coach Merijn Zeeman en trainer Mathieu Heijboer fysiek klaar voor de Tour de France. Ⓒ Getty Images

GRAND COLOMBIER - Primoz Roglic hengelde op knappe wijze na twee dagprijzen ook het eindklassement van de Tour de l’Ain binnen. Maar Tom Dumoulin had twee dagen eerder bij de start van het rondje al een zege op zak. Een morele, welteverstaan. „We zijn trots dat Tom hier happy aan het vertrek stond. Dat beschouwen we als een grote overwinning, want het is niet gemakkelijk geweest voor hem”, zeggen coach Merijn Zeeman en trainer Mathieu Heijboer.