Liverpool wervelt langs Manchester United

Manchester United moest het in Liverpool zonder sterspeler Cristiano Ronaldo doen. De Portugees - afgelopen weekend nog goed voor een hattrick tegen Norwich City (3-2) - maakte maandag bekend dat zijn pasgeboren zoontje is overleden. Zodoende liet hij de Engelse klassieker aan zich voorbij gaan.

Bij Liverpool waren de steraanvallers wel gewoon present en die zorgden dan ook al na vijf minuten voor de openingstreffer. Sadio Mané stuurde Mohamed Salah diep en hij vond Luiz Diaz, die geheel vrijstaand van dichtbij voor de 1-0 tekende. Dit gebeurde nog voordat heel Anfield in de zevende minuut een applaus losliet voor de Portugees van de aartsrivaal.

Dat was vanuit United-perspectief eigenlijk het enige mooie aan de eerste helft, waarin het werd weggevaagd door The Reds. Bovendien viel al na tien minuten spelen Paul Pogba geblesseerd uit. Zijn vervanger Jesse Lindgard was een van de vele toekijkende spelers toen Liverpool na dik twintig minuten weer toesloeg. Salah werd op schitterende wijze vrijgespeeld na een snelle combinatie en rondde prima af voor de 2-0.

Na rust kwam Liverpool een stuk minder sterk voor de dag en waren de beste kansen zelfs voor Manchester United via Marcus Rashford, maar Alisson Becker redde. Het was vooral de invalbeurt van Jadon Sancho in de rust die de bezoekers nieuw elan had gegeven.

Toch viel halverwege de tweede helft de 3-0. Diaz vond met een lage voorzet Mané en die veegde de bal beheerst richting de verre hoek. Daarmee was de korte opleving van Manchester United gesmoord. De vierde goal viel vervolgens ook nog. Salah werd gevonden in de diepte en lobte de bal binnen. Zodoende werd Manchester United na de 0-5 op Old Trafford voor de tweede keer dit seizoen afgedroogd door Liverpool.

In de Premier League is Liverpool nu koploper met twee punten voorsprong op Manchester City dat woensdag Brighton ontvangt. Manchester United staat zesde.