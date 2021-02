Pijn bij Liverpool, falend Atletico gokt op lange adem: ’Het is een marathon, geen sprint’

Liverpool-trainer Jürgen Klopp hoefde niet lang na te denken over de oorzaak van de nederlaag van zijn ploeg. „We hebben gewoon knullig verdedigd”, zei hij. „En die paar kansen die we kregen, hebben we niet afgemaakt.” Liverpool verloor de vierde thuiswedstrijd op rij in de Premier League. Dat was sinds 1923 al niet meer voorgekomen.

Ook had de formatie de vorige 23 ontmoetingen met Everton niet verloren. De laatste nederlaag in de Merseyside-derby dateerde van 2010. „Deze nederlaag doet pijn van binnen”, zei Klopp. „Maar we moeten alles rustig analyseren en bespreken. Daarna moeten we sterker terugkomen.”

De regerend kampioen moet inmiddels vrezen dat het naast rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League gaat grijpen. De achterstand op Chelsea, de huidige nummer 4, is opgelopen tot drie punten.

Blessure Henderson

Liverpool mist nog steeds de geblesseerde verdedigers Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joël Matip en Fabinho. Aanvoerder Jordan Henderson moest zich al na een half uur laten vervangen. „Hij heeft een liesblessure”, zei Klopp. „Het ziet er niet goed uit, maar we moeten de uitslag van een scan afwachten. Zo gaat het al het hele seizoen bij ons.”

Diego Simeone vuurt zijn ploeg aan. Ⓒ Reuters

Hoewel Atletico Madrid in Spanje zeven punten heeft verspeeld in de laatste vier wedstrijden, maakt trainer Diego Simeone zich nog geen zorgen. „Gedurende een seizoen maak je van alles mee: hoogtepunten, moeilijkheden, obstakels. Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor ons”, zei de Argentijn na de 2-0 nederlaag tegen Levante. „De teams die op zulke moeilijke momenten karakter tonen en sterk blijven, zullen uiteindelijk hun doelen bereiken.”

De Madrileense ploeg incasseerde tegen Levante de tweede nederlaag van het seizoen in La Liga. „We zitten in een lastige periode”, erkent verdediger Mario Hermoso. „Maar deze competitie is een marathon, geen sprint.” Simeone zag verdediger José Maria Giménez geblesseerd uitvallen. Het is nog niet duidelijk wat de Uruguayaan precies mankeert. Dinsdag neemt Atletico het in de achtste finales van de Champions League op tegen Chelsea.

