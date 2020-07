95 procent houdt tickets voor race op Zandvoort

Liefst 95 van de mensen die een kaartje hebben gekocht voor de race, die aanvankelijk op 3 mei zou plaatsvinden, hebben te kennen gegeven dat ticket ’mee te nemen’ naar volgend jaar. „Dit geeft aan hoe groot het enthousiasme nog steeds is”, aldus Robert van Overdijk, circuitdirecteur en een van de directeuren van de Dutch Grand Prix.

Op de vrijdag, zaterdag en zondag worden dagelijks zeker honderdduizend fans verwacht. Het kleine gedeelte vrijgekomen kaarten gaat binnenkort in de verkoop. Geïnteresseerden dienen voor 20 juli aan te geven of ze daarvoor in aanmerking willen komen. Wanneer de race in 2021 wordt gehouden, is nog niet bekend.