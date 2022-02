Pascal Jansen: de stille leider bij AZ

Voetbal

Trainer FC Dordrecht hekelt racistische MVV-fans: idioten

Trainer Michele Santoni van FC Dordrecht had na de wedstrijd tegen MVV Maastricht (3-1) graag willen praten over de zege van zijn ploeg, maar in plaats daarvan ging het over racisme. „Ik vind het wel jammer dat we anno 2022 nog aandacht moeten geven aan zulke idioten”, zei Santoni bij de Limburgse o...