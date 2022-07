Sport Kort: Amerikaanse voetbalsters kunnen titel op WK verdedigen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Amerikaanse voetbalsters kunnen titel op WK verdedigen

07.37 uur: De Amerikaanse voetbalsters kunnen hun wereldtitel volgend jaar verdedigen. De wereldkampioen van 2019 won donderdag in de kwalificatie met 5-0 van Jamaica. Omdat Mexico met 3-0 van Haïti verloor, zijn de Verenigde Staten al zeker van een plek op de mondiale titelstrijd.

Sophia Smith scoorde in de beginfase van het duel twee keer. Na rust waren ook Rose Lavelle, Kristie Mewis en Trinity Rodman trefzeker.

De Amerikaanse voetbalsters hopen volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland de wereldtitel voor de derde keer op rij te winnen. In 2019 was Nederland in de finale de tegenstander. Het werd toen 2-0.