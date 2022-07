Sport Kort: Duitse voetbalsters beginnen EK met zege op Denemarken

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Voetbalsters Duitsland beginnen EK met zege op Denemarken

23.12 uur: De voetbalsters van Duitsland hebben hun eerste wedstrijd op de Europese titelstrijd in Engeland gewonnen. In het Brentford Community Stadium van Londen versloeg de formatie van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg Denemarken met 4-0.

Lina Magull zette Duitsland na ruim 20 minuten op voorsprong. Lea Schüller maakte er na bijna een uur 2-0 van. In de slotfase zorgde Lena Lattwein voor het derde doelpunt. Alexandra Popp trof vervolgens ook nog doel, 4-0.

Spanje was het toernooi eerder op de dag in Milton Keynes in dezelfde groep begonnen met een zege op Finland, 4-1. Al na een minuut zette Linda Sällström Finland op voorsprong. Spanje herstelde zich door treffers van Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Lucía García en Mariona Caldentey. De laatste benutte in blessuretijd een strafschop.

De Spaanse voetbalsters missen Alexia Putellas. De sterspeelster van FC Barcelona, die afgelopen jaar de Ballon d'Or (Gouden Bal) kreeg bij de vrouwen, raakte eerder in de week op een training zwaar geblesseerd aan een knie.

Oranje speelt zaterdag de eerste wedstrijd. De eerste tegenstander is Zweden.

Nederland begint Honkbalweek Haarlem met zege op Italië

22.40 uur: De honkballers van Team Kingdom of the Netherlands zijn de dertigste editie van de Honkbalweek Haarlem begonnen met een 2-1 overwinning op aartsrivaal Italië. In een spannend duel zorgde eerste honkman Juremi Profar al in de eerste inning voor de beslissende honkslag.

Op het werpen van starter Lars Huijer namen de Italianen dankzij een opofferingsslag naar het midveld een 1-0 voorsprong. De slagploeg van het Koninkrijksteam kwam echter direct terug. Met twee uit sloeg Sharlon Schoop een honkslag en kreeg Denzel Richardson een vrije loop. Beiden konden zij vervolgens scoren op de tweehonkslag van Juremi Profar, de jongere broer van Major Leaguer Jurickson Profar van de San Diego Padres.

Zowel Lars Huijer als zijn vervanger Kevin Kelly kwamen in het vervolg van de wedstrijd niet meer in de problemen en zo won het Koninkrijksteam met 2-1. Morgen is om 19.30 uur Cuba in een nagenoeg uitverkocht Pim Mulier Stadion de volgende tegenstander.

Op het werpen van starter Lars Huijer namen de Italianen dankzij een opofferingsslag naar het midveld een 1-0 voorsprong. De slagploeg van het Koninkrijksteam kwam echter direct terug. Met twee uit sloeg Sharlon Schoop een honkslag en kreeg Denzel Richardson een vrije loop. Beiden konden zij vervolgens scoren op de tweehonkslag van Juremi Profar, de jongere broer van Major Leaguer Jurickson Profar van de San Diego Padres.

Zowel Lars Huijer als zijn vervanger Kevin Kelly kwamen in het vervolg van de wedstrijd niet meer in de problemen en zo won het Koninkrijksteam met 2-1. Morgen is om 19.30 uur Cuba in een nagenoeg uitverkocht Pim Mulier Stadion de volgende tegenstander.

Jovic verruilt Real Madrid voor Fiorentina

22.27 uur: Luka Jovic verruilt de Spaanse topclub Real Madrid voor de Italiaanse subtopper Fiorentina. De 24-jarige spits uit Servië wordt gekocht door de club uit Florence, de nummer 7 van de Serie A van afgelopen seizoen.

Jovic stond sinds 2019 onder contract bij Real Madrid, dat hem drie jaar geleden overnam van Eintracht Frankfurt. Daarvoor speelde hij bij Benfica en Rode Ster Belgrado.

Fiorentina verzekerde zich afgelopen seizoen van deelname aan de voorronden van de Conference League.

Atleet Kupers beëindigt loopbaan

20:08 uur: Atleet Thijmen Kupers heeft zijn loopbaan beëindigd. De 30-jarige specialist op de 800 meter heeft al enige tijd last van blessures en gaf een jaar geleden al te kennen dat hij zich ging beraden over zijn toekomst.

„Ik zal altijd blijven hardlopen, maar wedstrijdatletiek houdt hier waarschijnlijk wel op. Ik zit nog twee jaar bij de atletencommissie van de Atletiekunie. Daarom is het wel belangrijk dat ik de sport blijf volgen en dat vind ik ook nog steeds leuk. Maar voor wedstrijdsport op hoog niveau is het mooi geweest”, zei Kupers in gesprek met Team 4 Mijl.

Kupers werd veertien keer Nederlands kampioen.

Springruiters vierde in landenwedstrijd Knokke

19.18 uur: De Nederlandse springruiters zijn in de landenwedstrijd van het Belgische Knokke na barrage op de vierde plaats geëindigd. In de tweede manche was het team van bondscoach Jos Lansink met een foutloos resultaat zelfs de beste van de acht landen.

„Na de eerste manche dacht ik dat we van het toneel verdwenen waren”, zei Lansink. „Maar door de topprestatie in de tweede ronde kwamen we toch weer heel dicht bij de beste teams. De tweede manche was heel positief. Alle paarden sprongen goed.”

De Nederlandse equipe bestond uit Maikel van der Vleuten (Beauville), Michael Greeve (Fyolieta), Willem Greve (Grandorado) en Marc Houtzager (Sterrehof’s Dante). De wedstrijd werd gewonnen door Frankrijk.

Ajax oefent tegen Almere City FC dag na duel Johan Cruijff-schaal

16.31 uur: Ajax oefent in aanloop naar de start van de competitie ook nog tegen Almere City FC. De eerstedivisionist is op zondag 31 juli, een dag na de wedstrijd van de Amsterdammers om de Johan Cruijff-schaal tegen PSV, de tegenstander in Almere.

De competitie start voor de landskampioen het weekend erna met op zaterdag een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Volleyballers verliezen in Nations League van Bulgarije

16.31 uur: De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League verloren van het laaggeklasseerde Bulgarije en zich daardoor nog niet geplaatst voor de kwartfinales. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza begon nog wel sterk door de eerste set te winnen, maar de volgende drie werden verloren: 25-22 16-25 21-25 21-25. Zaterdag speelt Oranje in Gdansk nog tegen gastland Polen, zondag wacht Italië.

In de vierde set wist Oranje nog wel van een ruime achterstand terug te komen, maar de Bulgaren bleken in de slotfase toch sterker.

De voorgaande drie wedstrijden in de Nations League had Oranje gewonnen. Zo waren de volleyballers gestegen naar de zevende plek in de poule van de zestien.

Voormalig Engels international Wilshere (30) stopt met voetballen

14.05 uur: Voormalig Engels international Jack Wilshere heeft besloten te stoppen met voetballen, meldt hij via Twitter. De 30-jarige middenvelder, vooral succesvol in zijn tijd bij topclub Arsenal, speelde het laatst voor Aarhus GF uit Denemarken.

Wilshere kwam voor Engeland uit op een WK en speelde zijn laatste interland op het EK in 2016. Bij Arsenal speelde hij 197 wedstrijden en won hij twee keer de FA Cup.

Wilshere had in zijn carrière veel last van blessures. „Het was moeilijk om te accepteren dat het met mijn carrière de laatste tijd bergafwaarts ging door zaken waar ik geen invloed op had”, zegt de Brit in een verklaring. „Maar ondanks de moeilijke momenten kijk ik trots terug op mijn carrière.”

Marathonloper Kipchoge na vier jaar weer van start in Berlijn

11.59 uur: Topatleet Eliud Kipchoge loopt in september na vier jaar weer de marathon van Berlijn. Bij zijn laatste optreden in de Duitse hoofdstad zette de 37-jarige Keniaan het wereldrecord op 2.01.39. Dat staat nog steeds.

Kipchoge noemt het parcours in Berlijn het snelste ter wereld. „Het is de plek waar mensen kunnen laten zien in hoeverre zij in staat zijn grenzen te verleggen.” De Keniaan won veertien van de zestien marathons die hij liep in zijn carrière, waaronder die op de Olympische Spelen van Rio en Tokio.

Bij zijn laatste optreden op de afstand over 42,195 kilometer, in maart, kwam Kipchoge in Tokio tot 2.02.40. Dat is de vierde tijd ooit gelopen.

Organisatie Dutch Open houdt vast aan het voorjaar

11.15 uur: Het golftoernooi Dutch Open is ook volgend jaar weer in het voorjaar. De verplaatsing naar eind mei is goed bevallen, meldt de organisatie. Tot vorig jaar was het Dutch Open altijd in september.

„Dit jaar moest iedereen misschien nog even wennen aan de nieuwe datum in het voorjaar, maar het is een groot succes gebleken”, zegt toernooidirecteur Daan Slooter. „Het stelde ons ook in staat om een kwalificatie-evenement voor The Open en voor het US Open te worden. Een waardering voor de kwaliteit en de historie van het Dutch Open.”

De 103e editie van het Dutch Open is volgend jaar van 25 tot en met 28 mei, wederom op de baan van Bernardus Golf in Cromvoirt.

Teamsprintsters tweede bij Nations Cup in Cali

09.33 uur: De Nederlandse teamsprintsters zijn bij Nations Cup-wedstrijden in Cali in Colombia als tweede geëindigd. Hetty van de Wouw, Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen kwamen in de finale tegen China tekort: 47,265 om 47,144.

De bronzen medaille ging naar de Franse teamsprintsters, die sneller waren dan de Colombiaanse vrouwen.

De Nederlandse mannen deden in Cali niet mee aan de Nations Cup.

Amerikaanse voetbalsters kunnen titel op WK verdedigen

07.37 uur: De Amerikaanse voetbalsters kunnen hun wereldtitel volgend jaar verdedigen. De wereldkampioen van 2019 won donderdag in de kwalificatie met 5-0 van Jamaica. Omdat Mexico met 3-0 van Haïti verloor, zijn de Verenigde Staten al zeker van een plek op de mondiale titelstrijd.

Sophia Smith scoorde in de beginfase van het duel twee keer. Na rust waren ook Rose Lavelle, Kristie Mewis en Trinity Rodman trefzeker.

De Amerikaanse voetbalsters hopen volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland de wereldtitel voor de derde keer op rij te winnen. In 2019 was Nederland in de finale de tegenstander. Het werd toen 2-0.