Sport Kort: Eliud Kipchoge vier jaar na magistraal wereldrecord terug in Berlijn

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Marathonloper Kipchoge na vier jaar weer van start in Berlijn

11.59 uur: Topatleet Eliud Kipchoge loopt in september na vier jaar weer de marathon van Berlijn. Bij zijn laatste optreden in de Duitse hoofdstad zette de 37-jarige Keniaan het wereldrecord op 2.01.39. Dat staat nog steeds.

Kipchoge noemt het parcours in Berlijn het snelste ter wereld. „Het is de plek waar mensen kunnen laten zien in hoeverre zij in staat zijn grenzen te verleggen.” De Keniaan won veertien van de zestien marathons die hij liep in zijn carrière, waaronder die op de Olympische Spelen van Rio en Tokio.

Bij zijn laatste optreden op de afstand over 42,195 kilometer, in maart, kwam Kipchoge in Tokio tot 2.02.40. Dat is de vierde tijd ooit gelopen.

Organisatie Dutch Open houdt vast aan het voorjaar

11.15 uur: Het golftoernooi Dutch Open is ook volgend jaar weer in het voorjaar. De verplaatsing naar eind mei is goed bevallen, meldt de organisatie. Tot vorig jaar was het Dutch Open altijd in september.

„Dit jaar moest iedereen misschien nog even wennen aan de nieuwe datum in het voorjaar, maar het is een groot succes gebleken”, zegt toernooidirecteur Daan Slooter. „Het stelde ons ook in staat om een kwalificatie-evenement voor The Open en voor het US Open te worden. Een waardering voor de kwaliteit en de historie van het Dutch Open.”

De 103e editie van het Dutch Open is volgend jaar van 25 tot en met 28 mei, wederom op de baan van Bernardus Golf in Cromvoirt.

Teamsprintsters tweede bij Nations Cup in Cali

09.33 uur: De Nederlandse teamsprintsters zijn bij Nations Cup-wedstrijden in Cali in Colombia als tweede geëindigd. Hetty van de Wouw, Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen kwamen in de finale tegen China tekort: 47,265 om 47,144.

De bronzen medaille ging naar de Franse teamsprintsters, die sneller waren dan de Colombiaanse vrouwen.

De Nederlandse mannen deden in Cali niet mee aan de Nations Cup.

Amerikaanse voetbalsters kunnen titel op WK verdedigen

07.37 uur: De Amerikaanse voetbalsters kunnen hun wereldtitel volgend jaar verdedigen. De wereldkampioen van 2019 won donderdag in de kwalificatie met 5-0 van Jamaica. Omdat Mexico met 3-0 van Haïti verloor, zijn de Verenigde Staten al zeker van een plek op de mondiale titelstrijd.

Sophia Smith scoorde in de beginfase van het duel twee keer. Na rust waren ook Rose Lavelle, Kristie Mewis en Trinity Rodman trefzeker.

De Amerikaanse voetbalsters hopen volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland de wereldtitel voor de derde keer op rij te winnen. In 2019 was Nederland in de finale de tegenstander. Het werd toen 2-0.