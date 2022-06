FBK Games: bijrol Dafne Schippers bij eerste wedstrijd sinds Spelen

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter eindigde in de finale als vijfde in 11,40 seconden. Ze gaf met die tijd behoorlijk toe op de Britse winnares Daryll Neita, die 11,19 klokte. Tynia Gaither uit de Bahama’s finishte als tweede in 11,23.

N’ketia Seedo, de Nederlands kampioene op de 60 meter indoor, werd zesde op de 100 meter in 11,48. Marije van Hunenstijn passeerde de meet als achtste in 11,56. Jamile Samuel maakte een valse start en werd gediskwalificeerd.

Schippers kwam bij lange na nog niet de limieten voor de WK (11,15) en EK (11,24). „Ik ben nog steeds in opbouw. De wedstrijden komen eigenlijk te vroeg voor mij, maar de FBK Games zijn zo vertrouwd en zo leuk, die wil ik niet overslaan”, zei de Utrechtse aan de finish. „Ik heb een totaal andere aanpak, train met een nieuwe coach die eerst wil dat ik weer echt goed vanuit het startblok ga sprinten. Goede tijden moeten er ook weer gaan komen, maar in deze kille omstandigheden was een supertijd niet te verwachten.”

Lieke Klaver bij natte FBK Games net tweede op 400 meter

Lieke Klaver is tweede geworden op de 400 meter bij de FBK Games.

De Nederlandse atlete eindigde in het natte FBK Stadion van Hengelo in 51,34 seconden. Ze moest Roxana Gómez voor zich dulden. De Cubaanse won in 51,18. Eveline Saalberg werd vijfde in 51,80.

Lieke Klaver werd tweede op de 400 meter. Ⓒ ANP/HH

Klaver liep eind vorige maand in Ostrava een persoonlijk record van 50,90 en daarmee kwalificeerde ze zich voor de WK atletiek in juli in het Amerikaanse Eugene. Saalberg scherpte dit seizoen haar persoonlijke toptijd aan tot 51,22 en verzekerde zich daarmee ook van een individueel WK-startbewijs op de 400 meter.

Visser opent seizoen op 100 horden met 6e plaats bij FBK Games

Nadine Visser is haar seizoen op de 100 meter horden nog wat aarzelend begonnen. De Nederlandse topatlete liep 12,95 seconden bij de FBK Games in Hengelo. Ze eindigde daarmee als zesde. De Jamaicaanse Britany Anderson won met lichte rugwind in 12,51.

Visser bleef met haar tijd nog boven de limiet van 12,84 voor de WK atletiek later deze zomer in het Amerikaanse Eugene. De Noord-Hollandse raakte deze winter geblesseerd aan haar hamstring en nam de tijd om goed te revalideren. Ze zat met haar tijd ook ruim boven haar Nederlands record van 12,51, maar die tijd liep ze eind vorig seizoen op een moment dat ze in topvorm verkeerde.

„Het was mijn eerste race en dat is altijd even wennen”, zei Visser kort na haar race, waarin het nog wat stroef oogde. „Ik ben blij dat mijn blessure over is en ik weer vrijuit kan lopen. Voor een seizoensopening is dit prima.”

Bonevacia belooft nog supertijden op 400 meter deze zomer

De goede tijden komen nog, bezwoer atleet Liemarvin Bonevacia na zijn vierde plaats op de 400 meter bij de FBK Games in Hengelo. „In dit kille weer loop ik nooit zo goed. Het moet warm zijn voor mij”, zei de finalist van de Olympische Spelen in Tokio over zijn 46,11.

Met die tijd voldeed hij nog niet aan de limieten deze zomer voor de WK in Eugene en de EK in München. „Maar dat komt goed. Ik ga nog 44’ers lopen dit seizoen. Ik heb volledig vertrouwen in mezelf en in mijn coaches. Ik heb grote doelen voor dit jaar: ik wil weer in de finale komen bij de WK en ik mik in München op Europees goud”, aldus de 33-jarige atleet, die vorig jaar het Nederlands record op 44,48 zette.

De Amerikaan Vernon Norwood won op het atletiekgala in Hengelo de 400 in 45,28. Isayah Boers werd zesde in 46,69, Jochem Dobber zevende in 47,16 en Terrence Agard achtste in 47,21. De drie Nederlanders maken deel uit van het estafetteteam op de 400 meter.

Wereldkampioen Peters werpt speer verder dan ooit in Hengelo

Anderson Peters heeft met de speer de verste afstand ooit behaald bij de FBK Games. De regerend wereldkampioen uit Grenada wierp het 800 gram zware projectiel naar 90,75 meter bij het atletiekgala Hengelo.

Peters is dit seizoen al vroeg in vorm, want hij kwam eerder dit jaar in Doha al tot 93,07 meter. Het wereldrecord is met 98,48 in handen van de Tsjech Jan Zelezny.

De Duitser Julian Weber bleef met 89,54 meter net onder de 90 meter. Keshorn Walcott uit Trinidad en Tobago wierp 89,07. Nederlands recordhouder Thomas van Ophem (80,70) kwam niet verder dan 74,91.