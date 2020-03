Duitse topclubs helpen concurrentie met 20 miljoen euro

Champions League-deelnemers Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Bayer Leverkusen hebben nu een geldpot beschikbaar gesteld om clubs die in de problemen komen bij te staan. De vier clubs stellen gezamenlijk ongeveer twintig miljoen euro beschikbaar om noodlijdende clubs te redden.

Bayern, Borussia, Leipzig en Leverkusen zien af van een aandeel van 12,5 miljoen euro uit de pot van mediagelden. Ze vullen dat bedrag gezamenlijk aan tot twintig miljoen euro.

„We hebben altijd gezegd dat we solidair zijn met clubs die zonder eigen schuld in problemen zijn gekomen”, zegt directeur Joachim Watzke van Borussia Dortmund. „Natuurlijk willen we tot zekere hoogte helpen om de economische gevolgen van deze pandemie iets te verzachten.”