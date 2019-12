Video: Zoon Koeman lacht amateur uit na gemiste strafschop

De zoon van de bondscoach van het Nederlands elftal keept bij TOP Oss, al zit hij dit seizoen regelmatig op de bank. In het bekerduel in en tegen Katwijk (0-0) mocht hij het doel echter weer verdedigen.

VV Katwijk-aanvoerder Robbert Susan legde in de strafschoppenreeks aan en moest raakschieten. Zijn inzet vloog echter over. Koeman Jr. vierde dit - hij dook zelf de andere hoek in - alsof hij hem zelf gestopt had.

Niet onlogisch, wan door de misser bereikte TOP Oss de achtste finales van de KNVB-beker. De zoon van Ronald Koeman besloot echter daarna Susan vol in zijn gezicht uit te lachen. Dat de aanvoerder van de Katwijkers dit niet merkte omdat hij zijn shirt over zijn hoofd had gedaan na de beslissende misser, was slechts een pleister op de wonde.

Inmiddels heeft Koeman Jr. tegen Fox Sports gereageerd over het voorval. „Daar zal ik mijn excuses nog voor aanbieden. Ik zat een beetje in de emotie. Zo ben ik eigenlijk niet, maar ik werd een beetje opgefokt door het publiek achter mij. Daar moet ik eigenlijk niet in meegaan.”