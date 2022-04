Belgisch supertalent Evenepoel soleert naar fraaie zege in Luik-Bastenaken-Luik

Richting de finale van La Doyenne vond er een grote valpartij plaats. Grootste slachtoffers: Julian Alaphilippe, Wilco Kelderman, Romain Bardet, Rigoberto Urán en Jos van Emden. Alaphilippe, toch een van de favorieten, moest uiteindelijk opgeven. Hij werd zelfs met de ziekenwagen afgevoerd, nadat hij tegen een boom was geknald.

Wout Poels probeerde het in zijn eentje op 33 kilometer voor de meet, in de wetenschap dat er nog een kopgroepje over was van een vroege vlucht. Het had uiteindelijk geen zin. Vervolgens kwam de befaamde La Redoute-beklimming in zicht. Reden voor Remco Evenepoel om flink gas te geven.

Malen op de Valkenrots

De Belg opende de debatten in het peloton. Het was nu alle hens aan dek. Hij snorde voorbij Harm Vanhoucke: Wie kon deze Evenepoel stoppen? Achter de Belg viel het stil. Het was nu aan de ploegmakkers van Waalse Pijl-winnaar Dylan Teuns om de kastanjes uit het vuur te halen.

Evenepoel bleef maar malen op de Valkenrots. De Fransman Armirail, die bij hem reed als overgebleven vluchter, moest passen. Mohoric moest ook passen. De rest ging breeduit zwermen en zwerven. Achterin werd er gepokerd. Voorlopig keken Teuns en Wout van Aert de kat uit de boom. Het verschil bedroeg nog steeds 35 seconden.

Maar bijgehaald werd Evenepoel niet, waardoor hij solo naar de finish reed en zeer terecht zijn handen in de lucht mocht steken. Zijn landgenoot Quinten Hermans werd tweede.