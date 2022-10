VIDEO Schrik bij familie: David Schumacher betrokken bij horrorcrash in DTM

„Toen David thuis was gekomen, bleef hij maar klagen over rugpijn”, aldus vader Ralf tegen Motorsport Magazine. De organisatie had de DTM-piloot eerst nog medisch ’in orde’ verklaard. „We beslisten toen om een scan te laten doen in het ziekenhuis van Salzburg en daaruit bleek dat zijn rug gebroken is. Hij heeft geen operatie nodig, maar David staat wel zes weken aan de kant.”

De beelden:

Concurrent Thomas Preining verweet David Schumacher dat hij schuldig was aan de crash. Tot woede van moeder Schumacher. „Onze zoon stelt het goed en dat is het belangrijkste”, aldus Cora Schumacher. „Ik vind het echter niet oké dat Thomas Preining negatieve commentaar geeft op hem, zonder naar zichzelf te kijken. Hij overstuurde ook en had zijn wagen niet onder controle. Het is altijd makkelijker om de schuld bij anderen te leggen.”

Schumacher had dit seizoen nog geen punten gescoord in de Duitse raceklasse.

Een ware ravage op Hockenheim Ⓒ ANP/HH

Bron: Motorsport Magazine/Het Nieuwsblad