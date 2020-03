Hoogerland blijft positief, maar: ’Dit komt wel hard aan ja’

Johnny Hoogerland met zijn gezin.

AMSTERDAM - Johnny Hoogerland trok twee jaar geleden naar het Oostenrijkse Velden am Wörthersee om daar een pension te beginnen en ook hij voelt de financiële dreun van de coronacrisis. ,,Dit komt wel hard aan ja, al zitten we niet bij de pakken neer”, zegt de oud-profrenner, die met vrouw Gerda en zijn twee dochters Saar en Tess, nu de lente begint, had gehoopt in Pension Hoogerland de eerste gasten van dit seizoen te ontvangen.