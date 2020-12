Dramatische ontknoping voor Peter Bosz en Leverkusen tegen Bayern

Daardoor heeft Bayern de koppositie in de Bundesliga overgenomen van Leverkusen en zitten de Zuid-Duitsers voor het eerst in drie seizoenen weer als Herbstmeister aan de kerstdis.

Het was een avond vol gemiste kansen voor Bayer Leverkusen. De thuisploeg speelde een overtuigende eerste helft, waarin Bayer de bovenliggende partij was. Met fris en energiek aanvalsvoetbal zocht de ploeg van Bosz brutaalweg de aanval en de openingsgoal was daarvoor de verdiende beloning. Na een voorzet van Nadiem Amiri nam de nieuwe spits Patrik Schick de bal schitterend op de pantoffel en liet Bayern-doelman Manuel Neuer kansloos.

Schick

De 24-jarige Tsjech werd afgelopen zomer door Leverkusen overgenomen van AS Roma, dat 26,5 miljoen euro incasseerde voor de spits. Schick maakte vorig jaar op huurbasis voor RB Leipzig tien goals in 22 Bundesligawedstrijden. Leverkusen had aanvallende versterking nodig na het vertrek van spits Kevin Volland (AS Monaco) en sterspeler Kai Havertz (Chelsea). Schick kende een moeilijke beginfase in Leverkusen door een spierblessure, maar scoorde tegen Bayern zijn derde in de laatste vier wedstrijden en vierde in totaal dit seizoen.

Na de openingsgoal van Schick behield Bayer Leverkusen het overwicht en waren er mogelijkheden om de voorsprong verder op te voeren. Schick leek er 2-0 van te maken, maar de treffer werd geannuleerd vanwege buitenspel.

Sinkgraven

In het spel van Leverkusen blies Daley Sinkgraven overtuigend zijn partij mee. De oud-speler van SC Heerenveen en Ajax had als linksback goed grip op Kingsley Coman en na diens uitvallen op Leroy Sané, die op zijn beurt ook weer gewisseld werd. Sinkgraven schakelde zichzelf regelmatig ook aanvallend in en voetbalde met flair.

Robert Lewandowski juicht na zijn treffer. Ⓒ ANP/HH

Bayern stelde aanvankelijk teleur in Leverkusen. De topclub uit München is een stuk minder dominant dan vorig seizoen na het aantreden van Hansi Flick als trainer. De Rekordmeister, al acht jaar op rij de sterkste van Duitsland, heeft slechts drie van de laatste zes Bundesliga-duels gewonnen. Wat vooral opvalt, is de defensieve problemen die Bayern dit seizoen heeft. In dertien speelronden wist de ploeg van Flick pas tweemaal de nul te houden. En met het aantal van negentien tegengoals dat Bayern al heeft geïncasseerd, zijn er vijf ploegen in de Bundesliga met minder tegentreffers.

Bayern slaat genadeloos toe

De individuele klasse bij Bayern is echter nog altijd enorm groot met in de ploeg onder anderen spits Robert Lewandowski, die afgelopen week is gekozen tot Best FIFA Men’s Player van het afgelopen seizoen. De Pool speelde geen opvallende eerste helft, maar stond wel weer precies op de goede plek in de 43e minuut, bij het eerste echt zwakke moment van de Leverkusen-defensie. De jonge Burkinese verdediger Edmond Tapsoba leverde de bal te gemakkelijk in, waarna zowel doelman Lukas Hradecky als verdediger Jonathan Tah onder de bal door ging bij een hoge voorzet van Thomas Müller en Lewandowski de bal in het lege doel kon koppen (1-1).

Na rust was de strijd meer gelijkopgaand en kreeg Bayern de betere kansen op de overwinning. Het dichtst bij de winnende goal was de pas 17-jarige invaller Jamal Musiala, die zijn schot op de paal zag eindigen. Musiala is een in Duitsland geboren, maar grotendeels in Engeland opgegroeide zoon van een Nigeriaanse vader en Duitse moeder, die jeugdinternational is van Engeland. Het slotakkoord leek voor Leverkusen, maar Moussa Diaby wist de bal niet op maat te bezorgen bij de ingevallen Lucas Alario. Het leek uit te draaien op een gelijkspel, maar dat was buiten Lewandowski gerekend.

Na de flater van Tah sloeg de Pool genadeloos toe. Alweer de zeventiende Bundesligagoal in twaalf wedstrijden voor Lewandowski, die op koers ligt voor zijn zesde topscorerstitel in de Bundesliga en de vierde op rij. De late treffer van Lewandowski kwam snoeihard aan bij Bosz en zijn spelers, die totaal verslagen van het veld stapten na de dramatische ontknoping en het verlies van de koppositie.