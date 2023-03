Even geen vriendschap bij benefietduel: Steven Gerrard bekogeld met flessen

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Steven Gerrard scoort van de penaltystip. Ⓒ ANP/HH

Er was even geen sprake van een vriendschappelijke sfeer in een voetbalwedstrijd voor het goede doel. Legendes van Liverpool en Celtic namen het zaterdagmiddag tegen elkaar op om geld in te zamelen voor de LFC Foundation, de stichting van Liverpool. Bij The Reds was Steven Gerrard een van de grote namen en hij scoorde ook, maar van zijn actie daarna had hij wellicht al snel spijt.