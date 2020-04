Moment van toen: Ajax knokt zich langs Atlético en haalt finale Europa Cup I

Door goals van Piet Keizer, Wim Suurbier en Johan Neeskens wint Ajax in Amsterdam met 3-0 van Atletico Madrid, waarmee de 1-0 nederlaag in de eerste halvefinalewedstrijd in Spanje ruimschoots is weggewerkt.

Trainer Rinus Michels had vooraf een offensief Ajax aangekondigd: „Ik ga natuurlijk aanvallen. Dacht men dat ik zou gaan duimen draaien en wachten tot er een kansje komt op een doelpunt? Nou dan kunnen we lang wachten.”

De strijdwijze van Michels pakt goed uit, zien 67.000 voetballiefhebbers in het Olympisch Stadion. Het zijn de hoogtijdagen van het Nederlandse clubvoetbal. Voor het derde opeenvolgende seizoen bereikt een Nederlandse club de finale van het belangrijkste internationale clubtoernooi na de verloren finale van Ajax in 1969 en de triomf van Feyenoord in 1970.

Van het Ajax-team dat Atletico weet te verslaan zijn anno 2020 nog vijf spelers in leven, onder wie nestor Sjaak Swart (81).