Vitesse-linksback Maxi Wittek toont zelfkritiek: ’Te weinig effectiviteit’

Maxi Wittek baalt ervan dat hij nog niet heeft gescoord voor Vitesse. Ⓒ BSR Agency

ARNHEM - Het was nog even spannend of de wedstrijd door zou kunnen gaan, maar door de verplaatsing van SC Heerenveen-Vitesse naar zaterdagmiddag 16.30 uur krijgen de Arnhemmers de kans zich te revancheren voor de mindere vorige week met vijf dure verliespunten. Linksback Maxi Wittek heeft er vertrouwen in dat Vitesse in Friesland de draad weer oppakt.