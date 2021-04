Flinke schade Vitesse na vechtwedstrijd tegen Feyenoord

Vitesse-trainer Thomas Letsch in de Kuip Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Een flinke wond op het been van Maxi Wittek was de stille getuige van de harde tackle van achteren, die Feyenoorder Steven Berghuis op rood kwam te staan. Vitesse wist de manmeersituatie in de slotfase niet uit te buiten en verzuimde in De Kuip een voorschot op het vierde Europese ticket te nemen. Bij winst op Feyenoord zou het gat vijf punten zijn geworden.