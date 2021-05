Marco van Ginkel hoorde niks van Chelsea: ’Volgens mij ben ik transfervrij’

„Ik heb in ieder geval niets gehoord, dus volgens mij ben ik dan transfervrij”, vertelde de middenvelder na afloop bij ESPN. Of dat ook betekent dat hij naar PSV vertrekt? „Ik heb nog niks gehoord van PSV, maar het zou kunnen. Ik heb het hier altijd naar mijn zin en word hier altijd gewaardeerd. Ik had vandaag zelfs weer de aanvoerdersband om mijn arm. Dat is een eer en belooft misschien wel meer.”

Van Ginkel werd tijdens zijn periode bij Chelsea meermaals verhuurd aan PSV. In totaal kwam hij tot 75 duels, waarin hij 31 keer scoorde en elf assists gaf. Hij droeg bij aan twee landstitels.