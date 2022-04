Premium Het beste van De Telegraaf

Jonge honden maken indruk Play-offs in NBA nu al enorm intens: ’Nieuwe sterren worden geboren’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Ja Morant van Memphis Grizzlies maakt in de NBA indruk met zijn monsterdunks. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Zet een paar supersterren bij elkaar en succes is verzekerd. Of is het toch niet zo simpel? De play-offs in de NBA zijn in volle gang, maar twee teams vol vedettes zijn al uitgeschakeld. „De jonge, hongerige spelers willen hun plek veroveren.”