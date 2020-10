Ritzege nummer twee voor Arnaud Démare in Giro

Het was een rit door de Zuid-Italiaanse heuvels van Castrovillari naar Matera over 188 kilometer. In de massasprint was de renner van FDJ-Groupama oppermachtig. Hij hield de Australiër Michael Matthews en de Italiaan Fabio Felline ruim achter zich. Démare won dinsdag al de vierde etappe.

De leiderstrui bleef in handen van de Portugees João Almeida. De renner van Deceuninck - Quick-Step heeft de Spanjaard Pello Bilbao en Wilco Kelderman achter zich.

Vrijdag zijn normaal gesproken de sprinters opnieuw aan de beurt met een volledig vlakke rit van Matera naar Brindisi over 143 kilometer.