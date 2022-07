Wout van Aert verslaat in zinderende tijdrit Vingegaard, Pogacar en Thomas

Caleb Ewan rolde om 13.05 uur als eerste van het startpodium af. De Australische sprinter hoopt vooral zondag nog uit te blinken in de sprint, maar had geen ambitie voor de tijdrit. Dat gold niet voor Mikkel Bjerg. De vroeg vertrokken ploeggenoot van Tadej Pogacar, die achter hem reed in de auto, blies alle renners die vroeg in het programma zaten omver. Alleen Maciej Bodnar, in 2017 winnaar van een Tour-tijdrit, bleef binnen de minuut.

Pech Bissegger

Dat was zo totdat Filippo Ganna aankwam. De wereldkampioen tijdrijden verpulverde de tijd van de Deen en was liefst 1 minuut en 41 seconden sneller. Ondertussen kreeg Stefan Bissegger pech. De Zwitser was net zoals in Kopenhagen op voorhand een kanshebber, maar zag net zoals in de openingstijdrit vanwege problemen onderweg zijn kansen op winst vervliegen. Bovendien zat er op zijn reservefiets geen bidon, waardoor hij zichzelf niet kon bevoorraden.

Lange tijd kwam er niemand in de buurt van Ganna. Mattia Cattaneo was lang tweede op 43 tellen van zijn landgenoot. Dat veranderde uiteindelijk pas toen Bauke Mollema en Wout van Aert zich op de weg meldden. Beide coureurs waren bij het eerste tussenpunt sneller. Van Aert was 5 tellen sneller dan de Nederlands kampioen tijdrijden, Ganna was nog negen seconden trager.

Bij het tweede tussenpunt moest Mollema wat prijsgeven op de wereldkampioen, maar Van Aert breidde alleen maar uit. Richting het derde en laatste meetpunt verloor hij wel iets van zijn pluimen, maar niet bijzonder veel. Vervolgens bleek de Belg nog over te hebben om te versnellen en uiteindelijk was hij aan de meet 41 seconden sneller dan Ganna. Mollema volgde op dat moment als derde op 1 minuut en 22 seconden.

Van Aert wordt aangevallen

Toch werd al snel duidelijk dat het nog niet helemaal gedaan was. Geraint Thomas meldde zich al snel op slechts één seconde van Van Aert bij het eerste tussenpunt en Tadej Pogacar was een tel rapper. Jonas Vingegaard was echter nog zeven seconden sneller dan de Sloveen.

Een aantal kilometer verderop verloren Thomas en Pogacar tijd ten opzichte van Van Aert, maar Vingegaard bleef daar standhouden. Bij het derde tussenpunt haakte Pogacar definitief af voor de ritzege, maar Vingegaard, Van Aert en Thomas zaten binnen een vijftal seconden van elkaar.

Uiteindelijk moesten beide klassementsmannen toch het hoofd buigen voor Van Aert. De vice-wereldkampioen tijdrijden bleek in de laatste kilometers toch te sterk. Vingegaard werd twee op 19 tellen. Pogacar herstelde zich enigszins en werd derde voor Thomas, Ganna en beste Nederlander Mollema.