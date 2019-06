’Fout van De Ligt zo zonde’

Het Nederlands elftal staat in de finale van de Nations League. Oranje klopte Engeland in de halve eindstrijd met verlenging: 3-1 Ⓒ FOTO BSR/SOCCRATES

Oud-international Rinus Israel houdt gemengde gevoelens over aan het optreden van Nederland tegen Engeland. Hij heeft Memphis Depay een onvoldoende gegeven en hij betreurt de misser van Matthijs de Ligt, die Oranje even in een lastige situatie manoeuvreerde.