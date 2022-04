Cricketcoach Oranje ontwaakt na bijna vier dagen uit kunstmatige coma

Dat nieuws werd door broer Mark Campbell bekendgemaakt. Nog meer goed nieuws: volgens de artsen heeft Ryan Campbell geen hersenschade opgelopen. ,,Ze hebben de zware ‘verdoving’ eraf gehaald”, zo legde Mark Campbell uit. ,,Nu proberen ze er achter te komen wat er daadwerkelijk mis is met het hart.”

Aritmisch

De Britse cardiologen betrachten de nodige voorzichtigheid met de cricketcoach. ,,Omdat ze nog niet zeker weten waarom het hart aritmisch klopt”, aldus de broer.

Ryan Campbell werd zaterdag in een Londense speeltuin en in de aanwezigheid van zijn vrouw en twee kinderen, getroffen door een serie hartaanvallen. Sindsdien werd de in Haarlem woonachtige bondscoach in een kunstmatige coma gehouden.

Shane Warne

Het nieuws sloeg in als een bom in Australië. Vorige maand stierven in korte tijd twee Australische legendes aan de gevolgen van een hartaanval: Shane Warne en Rod Marsh. Campbell moest zowel in de speeltuin als onderweg naar het ziekenhuis diverse keren worden gereanimeerd.