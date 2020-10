NAC houdt poot stijf richting FC Barcelona

Maurice Steijn zit tevreden op de bank bij NAC Breda, dat uitstekend gestart is met vijf overwinningen in vijf wedstrijden. Ⓒ FOTO BSR Agency

AMSTERDAM - Niet SC Cambuur of De Graafschap, vooraf als grote favorieten bestempeld, maar NAC Breda staat na vijf speelronden bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. De Parel van het Zuiden heeft als enige ploeg nog geen enkel puntenverlies geleden. Daar bovenop kwam woensdag het nieuws dat Sydney van Hooijdonk besloten heeft bij NAC te blijven, waarmee een einde is gekomen aan een slepende kwestie. Trainer Maurice Steijn is blij met de vliegende start bij zijn nieuwe club.