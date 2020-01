Sparta en Fortuna Sittard schieten niets op met gelijkspel

Felix Passlack van Fortuna Sittard in duel met Mica Pinto van Sparta Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Het Eredivisieduel tussen nummer 11 Sparta en nummer 14 Fortuna Sittard is in een gelijkspel geëindigd. Op het Kasteel werd het 1-1. Eerder dit seizoen speelden de clubs ook al gelijk in Sittard; toen werd het 0-0.