Houdt Dick Advocaat zelf de spirit nog na schandalige nederlaag Feyenoord?

Dick Advocaat kan Feyenoord niet naar de tweede ronde van de Europa League loodsen. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Het was al geen periode waarin ze bij Feyenoord liepen te jodelen. Nu Dick Advocaat met zijn ploeg door een nederlaag in Oostenrijk (1-0) letterlijk ook uit Europa is geglibberd, dreigt een sombere kerst. De achterban hoopt dat Advocaat de spirit houdt om het seizoen sterk af te maken.