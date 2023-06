Sergio Pérez verliest veel terrein: ‘Een moeilijke periode’

Waar Verstappen geen kruimel laat liggen, worstelt Pérez in de RB19. In Canada eindigde hij zondag als zesde, nadat hij op zaterdag al voor het derde weekeinde op rij niet tot de snelste tien coureurs behoorde in de kwalificatie.

,,Op dit moment ben ik meer bezorgd over de daling van mijn prestaties, dan over de stand in het kampioenschap. De snelheid is er gewoon niet”, zegt Pérez, wiens voorsprong op Aston Martin-coureur Fernando Alonso nog maar negen punten bedraagt. ,,In deze wereld is er altijd druk. Het is een moeilijke periode voor mij, maar ik zal moeten zorgen dat ik de komende races beter presteer.”

Pérez startte in Montréal vanaf de twaalfde positie op de harde band en finishte dus uiteindelijk als zesde, achter beide Ferrari’s. ,,Het was een beetje een verrassing, want we hadden het tempo gewoon niet. Op de harde band zag het er aanvankelijk goed uit, maar na de safety car kon ik de grip niet meer vinden op die band en vervolgens had ik op de mediums de snelheid ook niet. We zullen moeten uitzoeken waar dat aan ligt en er bovenop moeten zitten. Ik heb vertrouwen in mezelf en weet waartoe ik in staat ben, maar vandaag waren we niet goed.”