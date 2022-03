Premium Het beste van De Telegraaf

Schilderen als remedie voor Amerikaanse kickboksster met Syndroom van Asperger Van Soest is Glory-kampioene en kunstenares: ’Kabels in mijn hoofd iets anders aangesloten’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Tiffany van Soest heeft het Syndroom van Asperger. Omdat ze meer voelt, is het voor haar ook fijn om zichzelf vaker te uiten. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Het halletje van het sowieso niet al te grote appartement van Tiffany van Soest in Amsterdam-Osdorp is nog geen meter breed. Het weerhoudt de Amerikaanse Glory-kampioene in het superbantamgewicht er niet van om met ruimtevullende gebaren te verhalen over haar doeken aan de muur. De Amerikaanse kickboksster (32) sloeg en schopte zich met haar ’gevaarlijke’ ledematen een weg naar de wereldtitel, maar gebruikt haar vuisten en schenen nu ook voor artistieke doeleinden. Kunst is bovendien de manier om haar autisme te controleren, én te benutten.