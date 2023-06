Denver Nuggets neemt opnieuw de leiding in NBA-finale

De formatie uit Denver dankte de zege met name aan sterspelers Nikola Jokic en Jamal Murray. Ze zorgden voor het eerst voor een dubbele triple-double in een NBA-finale. Jokic was goed voor 32 punten, 21 rebounds en 10 assists en Murray liet 34 punten, 10 rebounds en 10 assists noteren.

In de tweede wedstrijd trokken de Heat de stand nog gelijk. Maar het team uit Miami had in het derde duel geen antwoord op het sterke spel van Murray en van de 2,11 meter lange Jokic. De Serviër bleef na afloop zelf bescheiden over zijn aandeel. „Ik ben vooral blij dat we de wedstrijd hebben gewonnen”, zei hij. „Met andere cijfers ben ik nu niet bezig. Dat komt later wel. We moeten nu de volgende wedstrijd winnen. Daar moeten we aan blijven denken en dan bereiken we ons doel.”

Jimmy Butler was topscorer bij de Heat met 28 punten. Bam Adebayo voegde er 22 punten aan toe. „We boden niet veel weerstand”, baalde Heat-coach Erik Spoelstra. „Dat zal beter moeten.”