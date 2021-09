Dochter: ’Pelé mag ziekenhuis verlaten’

„Nu het hem beter gaat en hij het ziekenhuis mag verlaten om thuis verder te herstellen en te worden behandeld, ga ik ook naar mijn huisje terug”, meldde zijn dochter Kely Nascimento woensdag op Instagram bij een foto van haar vader.

Nascimento, die in de VS woont, hield de afgelopen tijd de vorderingen in het genezingsproces van haar vader bij op de sociale media. Op de door haar verspreide afbeeldingen was Pelé onder meer te zien tijdens de fysiotherapie, het kaarten en met net geverfd haar.

De artsen van de kliniek in São Paulo verwijderden een week of drie geleden een tumor uit de dikke darm van het voetbalicoon. De kanker was tijdens een routineonderzoek ontdekt. Na de ingreep verbleef hij enige tijd op de intensive care. De voorbije jaren was de gezondheidstoestand van Pelé vaker zorgelijk. Hij werd een meerdere keren geopereerd aan de heup en had ook knieklachten en een wervelkolomprobleem. Twee jaar geleden werd bij drievoudig wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) na een urineweginfectie een niersteen verwijderd.