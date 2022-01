Ruime zege Atalanta, koploper Inter en AC Milan winnen

Inter, met de internationals Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in het basisteam, kwam na een half uur op voorsprong via een treffer van Alessandro Bastoni. Nog voor de rust maakte Ciro Immobile gelijk. Verdediger De Vrij en doelman Samir Handanovic grepen niet in, waardoor de spits van Lazio zijn vijftiende competitietreffer kon produceren.

Met een rake kopbal bracht Milan Skriniar de thuisclub in de 67e minuut aan de leiding. Lazio kon daarna niet meer langszij komen. Dumfries ging in de 77e minuut naar de kant.

Eerder op de dag had AC Milan met 3-0 gewonnen bij Venezia. Inter leidt nu met 49 punten, gevolgd door stadgenoot AC Milan met 48 punten en een wedstrijd meer gespeeld.

Atalanta wint ruim bij Udinese

Atalanta is in de Serie A voortvarend begonnen aan het nieuwe kalenderjaar. De ploeg uit Bergamo zegevierde met 6-2 bij middenmoter Udinese. De ploeg van coach Gian Piero Gasperini hield daardoor de vierde plek, goed voor deelname aan de Champions League, stevig in handen.

Atalanta leidde bij de rust al met 3-0. Mario Pasalic, Luis Muriel en Roeslan Malinovski kwamen tot scoren. Na een eigen treffer van Berat Djimsiti (1-3) besliste opnieuw Muriel een kwartier voor tijd het duel met zijn tweede doelpunt (1-4). Daarna troffen ook Beto (2-4), Joakim Maehle (2-5) en Matteo Pessina (2-6) nog doel.

Bij Atalanta waren de middenvelders Marten de Roon en Teun Koopmeiners basisspelers. De Roon werd tijdens de rust gewisseld. Ploeggenoot Hans Hateboer viel in de 73e minuut in en gaf de assist bij het doelpunt van Maehle. Bram Nuytinck had als aanvoerder een basisplaats bij Udinese.

Napoli

Napoli, de nummer 3 in Italië, won op eigen veld met 1-0 van Sampdoria. Andrea Petagna maakte vlak voor de rust het doelpunt. Lorenzo Insigne viel na bijna een half uur geblesseerd uit bij de thuisclub.

Zlatan Ibrahimovic tikt al vroeg de 0-1 binnen. Ⓒ ANP/HH

AC Milan

AC Milan kende in de uitwedstrijd tegen Venezia geen problemen. De Milanezen wonnen met 3-0 in Venetië, mede dankzij twee doelpunten van de Franse verdediger Theo Hernández.

Precies twee minuten waren er verstreken toen Zlatan Ibrahimovic al voor de 0-1 tekende. De Zweed kon simpel binnentikken na een lage voorzet van Rafael Leão, maar voor de inleidende pass van Theo Hernández was schitterend. Het betekent dat de Zweed nu voor het 24e kalenderjaar op een rij heeft gescoord op het hoogste niveau.

Kort na rust was het Hernández zelf die trefzeker was met een hard schot in de korte hoek. Binnen het uur spelen mocht de Fransman ook nog vanaf elf meter aanleggen na een rode kaart voor Michael Svoboda. Hij faalde hierbij niet en besliste de wedstrijd zo vroegtijdig definitief.

