Phillip Cocu moet bij Vitesse wachten op assistent

Mogelijk dat Van der Weerden, die eerder samenspeelde met Cocu bij Vitesse en PSV en zijn assistent was bij PSV, Fenerbahce en Derby County, in een later stadium alsnog aansluit, maar Cocu zal het in eerste instantie zonder hem moeten doen.

De aanstellingsprocedure van Cocu bij Vitesse bevindt zich in de afrondende fase. De Arnhemse club, die trainer Thomas Letsch tussentijds zag vertrekken naar VfL Bochum, hoopt de nieuwe trainer vanavond nog of uiterlijk morgenvroeg te kunnen presenteren, zodat Cocu morgen de training voor zijn rekening kan nemen, zo melden bronnen rond de voormalige PSV-trainer. Het wordt voor Cocu zijn eerste klus, nadat hij bijna twee jaar thuis heeft gezeten na zijn ontslag bij Derby County. De in Eindhoven geboren Cocu speelde tussen 1990 en 1995 voor de Arnhemse club.