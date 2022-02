Jos Verstappen maakt rallydebuut: ’Waanzinnig leuk om te doen’

Verstappen zou eind november vorig jaar de Drenthe Rally rijden, maar dat ging vanwege de coronamaatregelen niet door. De Rally van Haspengouw vormt de eerste ronde van het Belgian Rally Championship (BRC). Verstappen rijdt in zijn Citroën C3 R5 vervolgens ook de tweede ronde van dat kampioenschap in Vresse-sur-Semois op 19 maart. Later in het jaar is het de bedoeling dat hij ook gaat deelnemen aan enkele wedstrijden in het World Rally Championship (WRC). Hij pakt het serieus aan, maar tempert tegelijkertijd ook de verwachtingen.

„Laat ik vooropstellen dat ik het vooral heel leuk vind om te doen”, zegt de vader van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. „Natuurlijk wil ik goede resultaten behalen, maar het plezier staat voorop. Mensen moeten niet verwachten dat ik direct vooraan meerijd. Rally is zó mooi. Je hebt heel weinig tijd om het circuit te verkennen en dan is het puur tijdrijden. Heel anders dan het racen zoals ik gewend was dus.”

Jos Verstappen: „Natuurlijk wil ik goede resultaten behalen, maar het plezier staat voorop.” Ⓒ Frits van Eldik

Nieuw voor Verstappen is ook dat hij een navigator naast zich heeft in de persoon van de Belg Kris Botson. „Luisteren is voor mij heel moeilijk, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Misschien moet ik mijn vrouw maar meenemen”, zegt hij lachend, om serieus te vervolgen: „In de rally is een goede navigator enorm belangrijk. Hij moet zeggen waar ik heen moet en waar ik moet remmen.”

Verstappen had in januari eigenlijk de 24 Uur van Dubai moeten rijden met onder anderen zijn protegé Thierry Vermeulen, maar dat ging niet door. Naast zijn avonturen in de rallysport wil hij dat nog graag inhalen. „Ik hoop dat ik dit jaar nog een paar langeafstandsraces ga rijden.”

De coureur en bovenal de autosportliefhebber Jos Verstappen – zijn laatste wedstrijd dateert van 2012 – is al met al weer helemaal terug.