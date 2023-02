Arnold Bruggink in beeld voor technische functie bij FC Twente

In alle geledingen van FC Twente is steun voor deze constellatie en ook de direct betrokkenen zien het zitten, melden bronnen rond de club. Bruggink, die gedurende twee periodes 113 duels afwerkte voor FC Twente, is momenteel actief als analyticus voor tv-zender ESPN, maar die werkzaamheden zal hij dan neerleggen.

Of het allemaal zover komt, hangt nog wel van een aantal factoren af. Eerst moet Streuer definitief ’ja’ zeggen tegen nog een jaar als technisch directeur. Bronnen rond de club rekenen op een positief antwoord van de 71-jarige Arnhemmer, die naar verwachting volgende week uitsluitsel geeft. In de slipstream van Streuer moet ook Jans een beslissing nemen over zijn toekomst. Als het aan Streuer ligt, plakt ook de hoofdtrainer er een vierde seizoen FC Twente aan vast.

Op de achtergrond speelt ook de onduidelijkheid over de invulling van het algemeen directeurschap een rol. Paul van der Kraan houdt er na dit seizoen mee op en FC Twente is druk doende een nieuwe directeur aan te stellen. Wouter Gudde, die ervoor heeft gekozen om bij FC Groningen te blijven, en Alex Kroes, die aan de slag is gegaan als Directeur International Football Strategy bij AZ, waren daarvoor in beeld, maar hebben bedankt voor de eer. Andere kandidaten voor de functie zijn Jan Dirk van der Zee, nu directeur amateurvoetbal bij de KNVB, en Jeroen Bijl, oud-directeur van PEC Zwolle, voormalig technisch directeur van de KNHB en voormalig manager topsport bij NOC*NSF.