PSV-trainer Schmidt: ’Teleurgesteld na geweldige wedstrijd’

„Natuurlijk kun je een beetje teleurgesteld zijn als je een voorsprong van 2-0 weggeeft”, zei Schmidt. „Maar we moeten ook erkennen dat we tegen een heel goede tegenstander speelden die bij een achterstand niet opgaf en nog meer druk ging zetten.”

Aanvallers gewisseld

Schmidt zag dat zijn ploeg het na rust steeds lastiger kreeg om op de helft van de tegenstander te komen. Hij besloot zijn aanvallers Donyell Malen en Cody Gakpo te wisselen voor middenvelders Ryan Thomas en Mauro Junior. Zij kregen de voorkeur boven aanvaller Noni Madueke, die alleen de laatste minuten meedeed.

„We stonden onder druk en hielden de bal nauwelijks meer in onze ploeg”, zei Schmidt. „Ik wilde meer stabiliteit in mijn elftal krijgen. Volgens mij lukte dat aardig, want in de slotfase kregen wij meer kansen dan Ajax.”

„Het was een geweldige wedstrijd”, vond Schmidt. „Een duel met veel strijd, dynamiek en mooie goals. Ajax speelde na onze twee doelpunten ook heel goed. Zo eerlijk moet ik zijn. Ik denk dat beide ploegen goed aan de tweede helft van het seizoen zijn begonnen.”

