Groots afscheid in Barney Dome

Voormalig wereldkampioenen Phil Taylor, Ritchie Burnett en Martin Adams werden door Barney allemaal een keer in de finale van een WK verslagen. Speciaal voor zijn afscheid reizen zij af naar Amsterdam om hem te eren. Van Barneveld & co worden gekoppeld aan bekende Nederlanders, onder wie ex-topvoetballers Robin van Persie en Rafael van der Vaart.

„Ik ben enorm vereerd en ik zie dit als een leuke en ontspannen afsluiting”, aldus Van Barneveld. „Ik kan mezelf als geen ander ongelooflijk naar beneden halen, maar noem eens een topsporter in Nederland, uitgezonderd van voetbal, die zo’n afscheid verdient of krijgt. Dat vind ik nogal wat. Dat bedrijven als Ziggo en MOJO daar heilig in geloven. Daar neem ik mijn petje voor af en ben ik dankbaar voor.”

Het belooft een spektakelstuk te worden. Terwijl de schijnwerpers op vijfvoudig wereldkampioen Van Barneveld staan gericht, zullen diverse speciale gasten herinneringen ophalen, worden oude beelden zoals de legendarische finale met Taylor in 2007 getoond en vechten de dartshelden op het podium onderling nog eenmaal een prestigestrijd uit. Diverse artiesten en kleurrijke voormalig dartstoppers Wayne Wardle en Bobby George zullen op de afscheidsavond voor extra entertainment zorgen.

„Ik hoop dat de Barney Army opstaat en laat zien dat ze mij een warm hart toedraagt, zodat ik een fantastisch mooi afscheid krijg. Deze avond is misschien nog wel meer voor hen dan voor mij. Zonder hen was ik in mijn carrière nooit zover gekomen. Zij zijn mij altijd trouw gebleven”, aldus Van Barneveld. „Het mooiste scenario zou zijn als ik eerst nog wereldkampioen word, dan weet ik zeker dat het vol zit.”

