Arsenal in 97e minuut naast Fulham

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Arsenal voorkomt diep in blessuretijd nederlaag tegen Fulham

16:41 uur: Arsenal heeft in de Engelse voetbalcompetitie een nederlaag in eigen stadion tegen Fulham maar net kunnen voorkomen. De Londenaren maakten in de 97e minuut gelijk tegen de degradatiekandidaat: 1-1.

Josh Maja opende de score voor Fulham. De Nigeriaan benutte na een uur spelen een strafschop. De gelijkmaker kwam op naam van Eddie Nketiah, die in het veld was gekomen voor Alexandre Lacazette.

Fulham had de laatste vier wedstrijden verloren. Het elftal van Scott Parker staat op de achttiende plek, met 6 punten achterstand op Burnley en Brighton & Hove Albion. De nummers 18 tot en met 20 degraderen uit de Premier League.

Arsenal, dat zich donderdag plaatste voor de halve finales van de Europa League, is de nummer 9 in de Premier League.

Tennis: Tsitsipas oppermachtig in finale graveltoernooi Monte Carlo

16:06 uur: De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft het Masters 1000-toernooi van Monte Carlo gewonnen. Tsitsipas was in de finale van het graveltoernooi in twee sets te sterk voor de Rus Andrej Roeblev: 6-3 6-3. Een vroege break werd de Rus, vrijdag de bedwinger van Rafael Nadal in de kwartfinales, in beide sets fataal. De partij was al na minder dan vijf kwartier beslist.

Het toernooi van Monaco is het eerste uit de hoogste categorie (Masters 1000) van het gravelseizoen. Nadal won het toernooi sinds 2005 liefst elf keer. Vaak was het een aanzet voor een later succes op Roland Garros. Roeblev stond een twaalfde titel in de weg, maar de Rus leek zondag aan het einde van zijn krachten. Het was de 22-jarige Griek die de partij beheerste en zo zijn zesde titel veroverde, de eerste uit de Masters-serie.

Motorsport: Quartararo neemt met zege in Portugal de leiding in MotoGP

14:56 uur: De Franse motorcoureur Fabio Quartararo heeft met een overwinning in de Grote Prijs van Portugal de leiding genomen in het WK-klassement in de MotoGP. De 21-jarige coureur van Yamaha was een klasse apart op het circuit van Portimão. Quartararo nam de eerste plaats in de WK-stand over van Johann Zarco, die zes rondes voor het einde onderuit ging. Even daarvoor was ook al de Spanjaard Alex Rins onderuit gegleden terwijl hij vlak achter Quartararo op de tweede plek lag.

De Fransman boekte zijn tweede zege van het seizoen. Hij zegevierde begin deze maand ook bij de tweede race op het circuit van Doha in Qatar. Quartararo gaat na drie GP's aan kop in het klassement met 61 punten.

Marc Márquez kwam bij zijn rentree in de MotoGP na bijna een jaar afwezigheid vanwege een gecompliceerde armbreuk als zevende over de finish. De Spanjaard, zesvoudig wereldkampioen in de koningsklasse, rukte na de start even op naar de derde plaats, maar zakte daarna terug.

Voetbalsters PSV bereiken bekerfinale met winst op Ajax

14:26 uur: De finale van het toernooi om de KNVB-beker bij de vrouwen gaat tussen ADO Den Haag en PSV. ADO won zaterdag met 3-2 van FC Twente, PSV versloeg Ajax zondag met 1-0. Romée Leuchter maakte in de 10e minuut het enige doelpunt op De Herdgang in Eindhoven.

De 20-jarige aanvalster leek de bal vanaf de linkerflank te willen voorgeven, maar de bal vloog via de vingertoppen van Ajax-keepster Lize Kop in het doel. Leuchter, die vorige maand al beide doelpunten van PSV maakte in de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Ajax, ging even later geblesseerd naar de kant. In de tweede helft kregen beide ploegen heel wat kansen, maar het bleef bij 1-0.

ADO Den Haag kwam in Enschede tegen FC Twente twee keer op achterstand, maar trok de wedstrijd in de slotfase naar zich toe via een fraaie treffer van Nikki IJzerman. De finale om de KNVB-beker is op 5 juni in Almere.

Wielrennen: Ook B&B Hotels niet meer van start in Turkije

12.45 uur: De Franse wielerploeg B&B Hotels is zondag niet meer van start gegaan in de slotetappe van de Ronde van Turkije. Bij het team is een coronabesmetting geconstateerd.

B&B is de tweede ploeg die om die reden uit de Turkse rittenkoers moet stappen. Vrijdag overkwam dat het Amerikaanse Rally Cycling waarvoor de Nederlander Arvid de Kleijn de openingsetappe had gewonnen.

De Ronde van Turkije eindigt zondag met een relatief vlakke etappe van ruim 160 kilometer tussen Bodrum en Kusudasi. Het is nog spannend. De Spaanse leider José Manuel Diaz heeft slechts een seconde voorsprong op de Nieuw-Zeelander Jay Vine.

Voetbal: Geen garanties München voor toeschouwers bij duels EK voetbal

12.05 uur: Het gemeentebestuur van München kan de Europese voetbalbond UEFA geen garanties bieden dat er komende zomer bij de EK-duels die in die stad moeten worden gehouden toeschouwers aanwezig kunnen zijn. „Het is op dit moment niet mogelijk te bepalen of de infectiesituatie in juni toestaat publiek toe te laten”, zegt burgemeester Dieter Reiter in de krant Welt am Sonntag. Het uitvoerend comité van de UEFA beslist maandag of de Zuid-Duitse stad nog een van de speellocaties blijft voor het EK voetbal.

Het EK had in twaalf landen moeten plaatsvinden, maar tot nu toe heeft de UEFA slechts van negen landen de belofte dat toeschouwers welkom zullen zijn. Dat is een voorwaarde. In München zijn drie groepsduels van Duitsland en een kwartfinale gepland. Onder de huidige coronacijfers zijn evenementen met enkele duizenden toeschouwers niet toegestaan in Duitsland. „Maar we hopen dat de situatie beter wordt en we in juni met de nodige veiligheidsmaatregelen en teststrategieën een deel van de tribuneplaatsen kunnen bezetten”, hield Reiter de moed er enigszins in.

Negen van de eerder gekozen twaalf speelsteden, verspreid over twaalf landen, hebben aangegeven dat de capaciteit van de stadions voor ten minste 25 procent benut kan worden. In Boedapest kan het stadion zelfs worden uitverkocht. „Ik kan alleen maar zeggen dat ook Hongarije een hoogrisicogebied is. In dat kader verbaast het me”, reageerde Reiter. De Johan Cruijff ArenA behoort tot de stadions waar EK-wedstrijden gespeeld moeten worden. De KNVB liet eerder weten te mikken op ten minste 12.000 toeschouwers bij de groepswedstrijden van Oranje.

Judo: Smink verrast nummer één van de wereld op EK in Lissabon

11.55 uur: Jesper Smink heeft op de EK judo in Lissabon in de klasse tot 90 kilogram in zijn eerste partij de nummer 1 van de wereld, de Spanjaard Nikoloz Sherazadishvili, verrast. De beslissing viel in de golden score na een waza-ari van Smink, de mondiale nummer 28. Beide judoka's hadden in de openingsronde een bye.

De 25-jarige Sherazadishvili, geboren in Georgië, is de wereldkampioen van 2018. In dezelfde klasse is Noël van 't End, de wereldkampioen van 2019, de nummer 2 van de wereld. Hij doet ook mee aan de Europese kampioenschappen in Portugal.

Zondag komen er zeven Nederlandse judoka's in actie in Lissabon.

Tennis: Ook WTA past tenniskalender aan na uitstel Roland Garros

11.13 uur: Tennisorganisatie WTA heeft de toernooikalender voor de vrouwen aangepast na het uitstel van Roland Garros met een week. De start van het Franse grandslamtoernooi werd met een week verschoven naar 30 mei in de hoop dat er vanwege versoepelingen van de coronamaatregelen in Frankrijk meer toeschouwers welkom zijn.

Door het uitstel van Roland Garros vervangt het WTA-toernooi in Belgrado vanaf 17 mei dat in het Chinese Kunming. Het toernooi in Straatsburg, dat oorspronkelijk ook op 17 mei zou beginnen, schuift een week op naar 24 mei en vindt zo toch plaats in de week voor Roland Garros.

De grastoernooien van Keulen en Rosmalen werden eerder al geannuleerd en gezocht wordt naar een nieuwe datum voor het toernooi in Nottingham, dat Wimbledon (28 juni-11 juli) voorafgaat. In Birmingham, Eastbourne, Berlijn en Bad Homburg zijn de andere voorbereidingstoernooien voor Wimbledon.

Na Wimbledon, op 12 juli, begint het toernooi van Boedapest, dat de plaats inneemt van Boekarest. Het geplande toernooi van Washington (hardcourt) in juli zal verplaatst worden naar Polen (gravel). Voor de US Open (30 augustus-13 september) keert de Western & Southern Open terug naar Cincinnati. Vorig jaar werd dat toernooi voor één keer in New York afgewerkt.

Basketbal: Lakers in verlenging langs koploper Utah

09.46 uur: Los Angeles Lakers heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA Utah Jazz verslagen, de koploper in de Western Conference. De Lakers hadden een verlenging nodig voor hun 35e zege van het seizoen. Daarin nam de ploeg wel ruim afstand: 127-115.

De Duitser Dennis Schröder had 3 seconden voor het einde van de reguliere speeltijd met een rake worp de stand in evenwicht gebracht. Utah speelde zonder spelverdeler Donovan Mitchell, die een dag eerder een enkelblessure had opgelopen. De ploeg, riant leider met al 42 overwinningen op zak, had tegen de titelverdediger basisspelers als Rudy Gobert, Mike Conley Jr en Derrick Favors rust gegund. De Lakers missen nog steeds hun geblesseerde vedetten LeBron James en Anthony Davis. Maandag spelen beide teams nog een keer tegen elkaar in Los Angeles.

Schaken: Giri hoopt op kickstart bij Kandidatentoernooi

08.01 uur: Schaker Anish Giri is voorzichtig over zijn kansen op het Kandidatentoernooi, dat maandag na ruim een jaar wordt hervat in de Russische stad Jekaterinenburg. De Nederlandse grootmeester heeft zich goed voorbereid en begint door zijn recente zege in het Magnus Carlsen Invitational met het nodige zelfvertrouwen aan het toernooi, maar hij staat al wel op achterstand.

„Als het toernooi helemaal opnieuw zou beginnen, dichtte ik mij zelfs goede kansen toe. Maar de werkelijkheid is dat ik een punt achter sta op Maxime Vachier-Lagrave en Ian Nepomniatsjtsji”, aldus de 26-jarige Giri, de huidige nummer 7 van de wereld. „Veel zal afhangen van de herstart. Als de leiders goed starten, wordt het heel moeilijk voor me. Aan de andere kant, als mijn start goed is, kan ik mij wellicht mengen in de strijd om de eerste plaats.”

De acht topschakers die in het Kandidatentoernooi uitmaken wie in november wereldkampioen Magnus Carlsen mag uitdagen in een tweekamp, vervolgen maandag het toernooi met de achtste ronde. Het toernooi werd vorig jaar eind maart na zeven ronden afgebroken nadat de Russische overheid aankondigde het luchtruim te sluiten vanwege de coronapandemie. De buitenlandse schakers en officials verlieten zo snel mogelijk het land.

Giri speelt maandag tegen Nepomniatsjtsji, een van de twee leiders. De Nederlander versloeg de Rus eind maart in een tiebreak en schreef daarmee het door wereldkampioen Carlsen georganiseerde online-toernooi op zijn naam. t geluk nodig. Kalm blijven is ook een voorwaarde.”

Atletiek: Marathonlopers op olympische limietenjacht op vliegveld Twente

07.10 uur: Vier Nederlandse mannen en twee vrouwen doen zondag een poging zich te kwalificeren voor de olympische marathon bij de Zomerspelen in Japan. Ze doen dat op een parcours dat is uitgezet op het afgesloten Twente Airport. In totaal komen ruim vijftig marathonlopers aan de start van de zogeheten Mission Marathon, een initiatief van Global Sports van atletenmanager Jos Hermens.

Blikvanger is de Keniaan Eliud Kipchoge. Hij is de regerend olympisch kampioen, houder van het wereldrecord én de eerste hardloper die de 42,195 kilometer onder de 2 uur wist te volbrengen.

Bij de mannen is het dringen om een olympisch ticket. Vijf atleten voldeden al aan de limiet, terwijl er maar drie Nederlandse mannen mogen starten deze zomer in de olympische wedstrijd, die vanwege de verwachte hitte in Tokio is verplaatst naar het koelere Sapporo. Michel Butter, Roy Hoornweg en Mohamed Ali doen zondag in Twente ook een poging onder de limiet van 2.11.30 te lopen. Frank Futselaar liep al de limiet, maar hij probeert in Twente zijn tijd te verbeteren om zo een grotere kans op uitverkiezing te maken.

Bij de vrouwen gaan Jill Holterman en Ruth van der Meijden op jacht naar de limiet bij de vrouwen, die ligt op 2.28.30.