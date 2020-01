Ajax-tegenstander Getafe wint eenvoudig bij Leganés

De ploeg van coach José Bordalás herstelde zich daarmee van de 3-0-nederlaag tegen Real Madrid begin dit jaar en klom door de zege naar de vijfde plaats in La Liga.

Getafe maakte het verschil in de eerste helft. Leandro Cabrera bracht de bezoekers in de twaalfde minuut met een kopbal op 1-0. Nog geen tien minuten later kopte Allan Nyom zijn ploeg naar 2-0. Jaime Mata kon na een overname door aanvoerder Jorge Molina de 3-0 binnentikken. Die voorsprong kwam na rust niet meer in gevaar. Rubén Pérez moest bij Leganés na een forse duw in blessuretijd nog met rood van het veld.

De eerste wedstrijd tussen Ajax en Getafe is op donderdag 20 februari in Spanje, de return een week later in de Johan Cruijff ArenA. Beide ploegen troffen elkaar nog nooit in Europees verband.