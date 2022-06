Geen medaille Caspar Corbeau op 200 meter schoolslag ondanks sterke start

Corbeau begon brutaal en was na vijftig met de leider in de wedstrijd en ook na 100 meter keerde de Amerikaanse Nederlander als eerste. Maar de verschillen waren klein en de rest kwam langzaam opzetten en langzaam zakte Corbeau weg. De optimistisch gestartte zwemmer eindigde uiteindelijk als zevende (2.09,62).

Arno Kamminga ontbrak in de finale. De Katwijker trok zich al terug voor de halve finales van de 200 meter schoolslag. De 26-jarige Katwijker voelde zich niet fit genoeg om nog een keer in actie te komen. Hij won eerder op de WK zilver op de 100 meter schoolslag.

De Waard naar finale

Maaike de Waard is er op de 50 meter vlinderslag in geslaagd om de finale te bereiken op het WK langebaanzwemmen. De Nederlandse noteerde de achtste tijd en dat was precies genoeg.

In de eerste halve finale zette De Waard de vierde tijd neer van 25,75 achter onder meer Sarah Sjöström (25,13). Daardoor wist ze dat er maximaal vier zwemsters sneller mochten zijn in de tweede halve finale.

Uiteindelijk waren er in die wedstrijd vier sneller in het bad in Boedapest en dus mag de 25-jarige De Waard zich opmaken voor de finale.

Nationaal record niet voldoende

Nyls Korstanje heeft zich net niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vlinderslag op de wereldkampioenschappen langebaan in Boedapest. Hij verbeterde tijdens zijn halve eindstrijd het Nederlandse record (51,41) maar zwom de negende tijd.

Nyls Korstanje kijkt naar zijn eindtijd. Ⓒ ANP/HH

De beste acht zwemmers plaatsten zich voor de finale. De Hongaar Kristof Milak ging als snelste door (50,14).

Korstanje pakte dinsdag op de WK verrassend brons met de Nederlandse gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag. Samen met Kira Toussaint, Arno Kamminga en Marrit Steenbergen liet hij een tijd van 3.41,54 noteren. Alleen de Amerikaanse (3.38,79) en Australische ploegen (3.41,34) waren sneller.

De Boer en Puts

Thom de Boer (21,99) en Jesse Puts (22,02) wisten zich niet te kwalificeren voor de finale van de 50 meter vrije slag. Ze eindigden als 12e en 15e in de halve finales. De Brit Benjamin Proud zwom de snelste tijd (21,42) van beide halve finales.

O'Callaghan wint wereldtitel op 100 meter vrije slag

Mollie O'Callaghan heeft de wereldtitel op de 100 meter vrije slag gewonnen. De 18-jarige zwemster uit Australië tikte in Boedapest aan na 52,67 seconden. Ze versloeg de ervaren Zweedse Sarah Sjöström op het koningsnummer (52,80). De Amerikaanse Torri Huske (52,92) pakte het brons.

O'Callaghan won tijdens de laatste Olympische Spelen in Tokio goud op de 4x100 meter vrije slag en 4x100 meter wisselslag.