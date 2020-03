Mentor Van Rijsselberghe draagt het stokje over aan zijn vriend Badloe

De broederstrijd is gestreden. Dorian van Rijsselberghe (r) feliciteert zijn vroegere leerling Kiran Badloe, de wereldkampioen die naar de Olympische Spelen mag. Ⓒ Ayolt Kloosterboer/NOS

AMSTERDAM - Dorian van Rijsselberghe (31) heeft op het allesbeslissende WK in Australië de broederstrijd met goede vriend Kiran Badloe (25) verloren. Badloe mag komende zomer een gooi doen naar het olympisch goud, het eremetaal dat in Londen (2012) en Rio (2016) toebehoorde aan Van Rijsselberghe. De uittredend kampioen vindt het mooi geweest en heeft besloten om zijn carrière te beëindigen. De mentor draagt het stokje over.