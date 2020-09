Sean Klaiber moet bij Ajax scepsis overwinnen

Sean Klaiber moet in de Johan Cruijff ArenA een hoop scepsis overwinnen. Ⓒ BSR Agency

Nu FC Utrecht en Ajax overeenstemming hebben bereikt over de transfersom en zijn presentatie een kwestie van tijd is, kan Sean Klaiber (26) aan de bak. De nieuwe rechtsback van de Amsterdammers moet in de Johan Cruijff ArenA een hoop scepsis overwinnen.