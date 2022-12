Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik woog 134 kilo. So what, ik won alles wat ik wilde. Tot de diabetes’ Gedreven Raymond van Barneveld lust Gerwyn Price rauw

Door Robin Jongmans

Raymond van Barneveld geniet, samen met zijn geliefde Julia, tijdens de kerst in een speciaal ingericht onderkomen in Londen. Ⓒ FOTO’S ANP/HH & De Telegraaf

Raymond van Barneveld maakt zich op voor het eerste droomaffiche op het WK darts. De partij in de derde ronde tussen de vijfvoudig wereldkampioen en nummer 1 van de wereld Gerwyn Price is er eentje waar de dartswereld al voor het toernooi op hoopte en likkebaardend naar uitkeek. Een soort All I want for Christmas, is Barney versus Price. Van Barneveld betrok uren voor kerstavond een speciaal ingericht onderkomen voor de Nederlandse dartselite in Londen. Hoe ziet dat eruit?