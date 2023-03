Koeman snapt kritiek Tete aan zijn adres niet

„Als hij op iemand geen kritiek kan leveren, dan ben ik het”, zei Koeman maandag op de persconferentie. „Hij was altijd in beeld bij mij, maar uiteindelijk valt de keuze nu op iemand anders. We hadden een grotere voorselectie, omdat we veel vraagtekens hadden.”

Tete liet zondag na de nederlaag in de FA Cup tegen Manchester United optekenen dat hij het gevoel heeft dat „er een beetje met je balletjes wordt gespeeld.” De verdediger had gehoopt terug te keren bij Oranje, maar zijn hoop bleef tevergeefs. Volgens Koeman hebben de uitspraken van Tete geen gevolgen voor de toekomst.

„Ik ben niet zo rancuneus, iedereen mag zeggen wat hij denkt”, aldus de bondscoach. „Misschien moet ik hem even bellen hoe hij erin staat, want voor mij is het graag of niet.”

Koeman gaf op de positie van Tete de voorkeur aan onder anderen Denzel Dumfries en Lutsharel Geertruida. Dumfries is geschorst voor het duel met Frankrijk van vrijdag.

