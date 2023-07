Vingegaard niet bang voor Pogacar in Tour: ’Ik ben in goede vorm’

„Ik denk dat het een mooi duel is. Het is leuk dat we iedere dag de strijd aangaan. De ene dag is hij beter en de andere dag ben ik dat. Het wordt een spannend gevecht op weg naar Parijs. Ik denk niet dat er één favoriet is. Ik denk dat we dat beiden zijn”, zei de Deense renner op de website van zijn ploeg Jumbo-Visma.

Vingegaard pakte in de eerste week op de Col de Marie Blanque tijd op Pogacar. Maar zijn Sloveense rivaal maakte tot twee keer toe het verschil kleiner. Vingegaard heeft 17 seconden voorsprong op Pogacar. De titelverdediger is hier tevreden mee. „Ik had verwacht dat ik op achterstand zou staan, maar deze situatie is beter. Ik had een paar goede etappes, maar ik denk dat mijn etappes nog komen. Ik ben in goede vorm. Ik wist dat ik direct aan de bak moest. Ik was er klaar voor om het gevecht aan te gaan.”

Volgens Vingegaard zal de vermoeidheid een rol gaan spelen in de komende weken. „In de eerste week speelt dat nog niet, maar de komende dagen zal het erger worden. Het zijn zware dagen, veel klimmen en lange etappes. Die zullen een verschil gaan maken.”