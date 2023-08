Kapitein Steven Bergwijn heeft grote schoenen te vullen bij Ajax

AMSTERDAM - Het zijn grote schoenen om te vullen: Steven Bergwijn volgt Dusan Tadic op als aanvoerder van Ajax. Maar de buitenspeler loopt daar niet voor weg. „Vorig seizoen was ik in elke twee wedstrijden bij een doelpunt betrokken (32 duels, 12 doelpunten, 5 assists, red.). Dat moet dit jaar in elke wedstrijd zijn. Minimaal, want ik wil het verschil maken”, zegt Bergwijn die vooral een leider wil zijn door het voortouw te nemen.

Steven Bergwijn Ⓒ Photo Ajax Jasper Ruhe